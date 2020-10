Una situazione molto difficile per usare un eufemismo. Delicata. Poter mandare avanti le scuole in questi giorni non è facile. E non tanto le superiori – per le quali si stanno attivando le procedure disposte dalla Regione per la Didattica a distanza da settimana prossima (praticamente ovunque), ma per le altre scuole. In queste ore le segnalazioni dei contagi si moltiplicano. E’ il caso delle medie di Albese con Cassano: due classi in quarantena fiduciaria dopo la positività di un insegnante della struttura. Non risultano problemi agli alunni.

Stessa cosa anche a Turate dove alle elementari sono diverse le classi a casa per la positività riscontrata di due insegnanti: in tutto 180 alunni su oltre 340. E stessa cosa anche alle elementari di Nesso e Pognana Lario. Scuola chiusa appena è arrivata la conferma di una insegnante contagiata dal Covid, il sindaco Morini ha disposto la sanificazione completa dei locali della struttura. L’attività didattica dovrebbe riprendere in questi giorni.