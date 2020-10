Viaggio in Oriente

E dopo il cinema, lo Spazio Gloria riapre alla musica, con cautela.. Vi aspettiamo venerdì 23 ottobre per una serata veramente unica ed affascinante, che segna la ripartenza della campagna “Manchi tu nell’aria”

E dopo il cinema, lo Spazio Gloria riapre alla musica, con cautela.. Vi aspettiamo venerdì 23 ottobre per una serata veramente unica ed affascinante, che segna la ripartenza della campagna “Manchi tu nell’aria”, perché la vera partita comincia adesso!

​

Arci Xanadù e Taiko Lecco presentano:

PELLI E PELLICOLE Un viaggio sonoro da Kurosawa a Kitano

​

Le luci si spengono e il suono dei grandi tamburi giapponesi ci accompagna attraverso scorci di cinema giapponese. Le atmosfere di ogni brano trovano corrispondenza in numerose scene tratte dai più diversi generi, periodi e autori del cinema nipponico. Dal bianco e nero agli anime, da Kurosawa a Kitano, un affresco del cinema giapponese accompagnato da suoni e ritmi ora incalzanti ora avvolgenti.

————–

Ingresso 8€ (+0,50€ diritti di prevendita) Riservato ai soci Arci – Prevendita online obbligatoria su www.spaziogloria.com –

————– SANBIKI (NO TAIKO UCHI) – Biografia Il gruppo Sanbiki (No Taiko Uchi) fondato nel 2017 è formato da tre percussionisti membri dell’Associazione Taiko Lecco: Chiara Codetta, Tobia e Samuele Galimberti. Tre personalità con percorsi musicali e professionali molto diversi, unite dalla stessa grande passione per il taiko. Il gruppo ha partecipato a decine di workshop tenuti da musicisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo: Leonard Eto, Masayuki Sakamoto, Kenny Endo, Eri Uchida per citarne alcuni. Da questi incontri sono poi nate diverse collaborazioni professionali che stanno portando i Sanbiki non solo a crescere musicalmente, ma anche a trovare una propria riconoscibile identità all’interno del panorama delle percussioni giapponesi. Il loro spiccato interesse verso le sperimentazioni e le contaminazioni musicali e performative, li ha portati a collaborare anche con danzatrici, chitarristi e musicisti elettronici, a mescolare taiko con teatro e cinema.