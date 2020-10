Arriva in redazione con il suo pesante e prezioso trofeo: il cinturone di campione italiano di pugilato (pesi piuma). Suat Laze, il pugile comasco (anche se albanese di nascita) che ha portato sul Lario il tricolore lo scorso anno, non può salire sul ring a difendere il titolo conquistato. Dopo una bella preparazione, il brutto inconveniente: micro-frattura al polso, gesso e addio combattimento (previsto questo fine settimana in Toscana). E Suat è venuto a trovarci in queste ore a Sport Magazine per parlare del suo delicato momento e delle prospettive 2021.

Foto 3 di 3