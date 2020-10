Una bella notizia per la Libertas Cantù alla vigilia del debutto di sabato – Palafrancescucci di C asnate – contro Taranto (A2 maschile). Dopo la positività di un membro dello staff comunicata sabato scorso, lunedì sono stati effettuati i tamponi di controllo ai giocatori e ai membri dello staff, i quali hanno dato esito negativo per tutti.

Ieri sera, martedì 20 ottobre, di conseguenza, sono stati effettuati tamponi a tutto il gruppo squadra secondo il protocollo di Lega Pallavolo Serie A. I risultati di questa ultima serie di test sono arrivati poco fame sono per tutti negativi.

Foto 2 di 2



Sabato, come detto, il debutto casalingo a porte chiuse e probabilmente anticipato alle 19 per il nuovo decreto regionale che vede il coprifuoco dalle ore 23. La decisione deve essere ufficializzata dal club nelle prossime ore.