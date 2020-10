Rosa Sciocchin’ – Giada Negri e Francesca Dall’Ara

Cos’hanno in comune un’illustratrice come Giada Negri, una psicoterapeuta come Francesca Dall’Ara e un virus dispettoso tutto blu, con le punte rosse e una corona sulla testa?

Quinta puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa quinta puntata, Alessia e Dalila ospitano l’artista, docente e illustratrice Giada Negri e Francesca Dall’Ara, psicologa e psicoterapeuta del Servizio per le disabilità complesse e Malattie Rare dell’Uonpia della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che presentano la loro Storia di un Coronavirus. Una serie di libri, scritti da Francesca e illustrati da Giada, capaci di raccontare ai più piccoli, con grande tatto e delicatezza, la realtà di questi ultimi mesi, alcuni dei quali vissuti tra le mura domestiche. Così Margherita, la piccola protagonista, si trova a fare i conti con aspetti ed emozioni legate alla presenza del piccolo virus “tutto blu dalle punte rosse”, che si dà talmente tante arie da portare una corona sulla testa.

I libri sono scaricabili e/o acquistabili sui siti di Erickson del Policlinico di Milano

Una bella playlist, quella di questa puntata, composta a otto mani: Francesca Dall’Ara ha scelto Merlo di Effenberg, Giada Negri Cosa Resta di Giorgieness, Dalila ha optato per Cyndi Lauper con Girls just wanna have fun e Edoardo Bennato con La Fata, mentre Alessia ha dedicato alle ospiti e alla sua collega Torn di Natalie Imbruglia e More Than Words degli Extreme.