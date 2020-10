Sono 353 i negozi storici e le attività storiche riconosciute da Regione Lombardia nell’anno 2020.

Un’edizione che nei numeri è da record. Si tratta di 183 negozi storici, 108 locali storici e 62 botteghe artigiane storiche. Sono tutte caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta. Altri fattori presi in considerazione sono la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici. In provincia di Como in tutto sono 24.

Mattinzoli: negozi storici 2020, anno da record

“Quest’ anno purtroppo – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli – non potremo svolgere il consueto evento di premiazione delle nuove attività storiche. Ma nonostante tutto quello che stiamo vivendo, dobbiamo riconoscere il loro valore, il loro peso nel sistema economico, culturale, sociale. Regione Lombardia – prosegue – non può che essere solidale con questa fetta così importante del mondo produttivo che con forza e tenacia va avanti superando ogni sfida. Oggi ancora di più ne danno prova. Noi ne siamo orgogliosi e sempre al loro fianco con passione ed entusiasmo”.

Como, il dettaglio

Ircaf di D’Ignazio Giovanni (1979), Bottega artigiana storica/Storica attività.

Moglia (1920), Negozio storico/Storica attività.

Ul Pan de Com (1968), Negozio storico/Storica attività.

da Pietro Ristorante Bar Tavola Calda (1955), Locale Storico/Storica attività.

Bianco Corredo (1966), Negozio storico/Storica attività.

Maspes (1954), Negozio storico/Storica attività.

Trattoria del Mosè (1977), Locale storico/Locale storico.

Appiano Gentile

Pasticceria Tarantola (1956), Negozio storico/Storica attività.

Ristorante Tarantola (1969), Locale storico/Storica attività.

Bellagio

Butti Macelleria e Salumeria (1965), Negozio storico.

Brunate

Ristorante dell’Albergo Bellavista (1963), Locale storico/Storica attività.

Centro Valle Intelvi

Elettro&Casa (1957), Negozio storico/Storica attività.

Cernobbio

Ristorante San Giuseppe (1974), Locale storico/Storica attività.

Ristorante Miralago (1966), Locale Storico.

Faggeto Lario

Trattoria San Giorgio (1922), Locale storico/Storica attività.

Fenegrò

Pirotta (1957), Negozio storico/Storica attività.

Gravedona ed Uniti

Gelateria Olmo (1952), Locale storico/Storica attività.

Menaggio

Caffè Centrale (1967), Locale storico/Storica attività.

Moltrasio

Bar Trattoria della Cooperativa Moltrasina (1970), Locale storico/Storica attività.

Montano Lucino

Ristorante Pizzeria da Luigino (1950), Locale storico/Storica attività.

Mozzate

Gioielleria Fugazzi Bocciarelli (1958), Negozio storico/Storica attività.

Tremezzina

Trattoria del Grifo (1912), Locale storico.

Villa Guardia

Salumificio Gini (1920), Bottega artigiana storica/Bottega storica.

Macelleria Quetti (1970), Negozio storico/Storica attività.