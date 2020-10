E’ ufficiale: Jacopo Cerutti, il pilota di punta lariano, il prossimo gennaio parteciperà all’ Africa Eco Race! La famosa gara Africana, che ripercorre in parte il tragitto della vecchia Parigi Dakar, avrà nel 2021 un percorso inedito: la città di partenza ed arrivo sarà proprio Dakar, mentre in mezzo migliaia di km di sabbia e praterie tra Mauritania e Senegal. Un percorso non ancora del tutto svelato ma ricco di bellissime premesse, come la difficile navigazione e i tantissimi km di sabbia, che fanno aumentare così l’eccitazione per questa nuova avventura. Qui sopra le sue parole in un breve video dalla sella della sua moto.

Foto 2 di 2