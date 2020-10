La tappa più lunga di un inedito Giro d’Italia 2020 – spostato per l’emergenza Covid ad ottobre rispetto che a maggio – passa anche da noi. Appuntamento venerdì in tarda mattinata sulle strade lariane. La frazione, che parte alle 10,06 da MNorbegno, passerà sul Lario, poi sconfinamento in brianza fino a Vigevano, da li i concorrenti si dirigeranno in Piemonte. Conclusione nel pomeriggio ad Asti dopo 253 chilometri.

Il passaggio sul Lario avverrà lungo la Regina, in particolare. La sempre trafficata arteria che porta da Como all’alto lago e viceversa, sarà percorsa dalla corsa in senso discendente. Da Nuova Olonioa Gravedona, poi verso Menaggio0 (passaggio previsto ore 11,10), quindi Argegno (11,30 circa) e popi Cernonnio attorno alle 12. Da qui, lunga la via per Cernobbio, i corridori arriveranno a Villa Olmo. Niente inbresso in città, ma saliranno verso le galleria della via per San Fwermo, poi Breccia e Prestino, via Del Doss e via Pasta, quindi tutti diretti sulla Statale dei Giovi verso Fino. La carovana si dirigerà poi verso Saronno e lascerà il territorio lariano.

Segnatevi gli orari, molto improitanti per la chiusura strade: il passaggio da Villa Olmo tra le 12 e le 12,20. Le strade interessate, con tutta la lunga carovana pubblicitaria, saranno chiuse un pò prima. Il cronoprogramma dice un’ora, forse però saranno sufficienti 45/50 minuti. Le i disagi rischiano di essere notevoili per coloro che si spostano da e per il lago. La Regina sarà off-limits fin dalle 10 (almeno la parte alta della strada) per poi procedere alla chiusura quando siu avvicineranno i corridori.

Previste anche (allegato) limitazioni per ilo trasporto pubblico