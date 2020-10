Il Muro del Suono – ospite della settimana: Roberto Casanovi

Quinta puntata della nuova stagione del Muro del Suono, il programma interamente dedicato alla musica e ai suoi protagonisti in onda tutti i lunedì, dalle 22 alle 23, sulle frequenze di CiaoComo Radio 89.4 e in streaming su www.ciaocomo.it/player/. Ai microfoni, l’ormai consolidata coppia formata da Alessia Roversi e Diego Grippo che in ogni puntata ospiterà musicisti e band locali, tra live acustici in diretta, brani e dischi inediti.

In questa nuova puntata, Alessia e Diego ospitano il cantautore e chitarrista milanese Roberto Casanovi, che vede nella composizione sfogo, ricerca e riflessione personale. Da qualche anno canta, urla, sussurra e declama i suoi sconnessi monologhi interiori nelle sue canzoni. Cantautorato intimo e viscerale ma mai ombelicale, pop rock elettroacustico fuori da ogni moda e da ogni scuola. Ha pubblicato gli EP: “Maree” (2017), “Un’Altra Stanza” (2018) e “Più Della Tua Sola Forma” (2020).

Roberto Casanovi live a Il muro del suono Publiée par Il muro del suono sur Lundi 19 octobre 2020

Nel corso della puntata, Roberto Casanovi regala al pubblico del Muro del Suono uno showcase acustico davvero intenso ed emozionante, eseguendo, dal vivo, i brani “La mia calligrafia” e “Ultimo Corpo”, quest’ultimo introdotto dal recitato “Un cowboy resta un cowboy”. Tra le canzoni tratte dalla sua discografia, invece, ha proposto “Più della tua sola forma”, “Astrid”, la versione al piano di “Poetaimpostore” e “Un’altra stanza”.

In questa nuova stagione, Il Muro del Suono potrà contare su due nuovi super jingle, scritti, composti, suonati e registrati da due grandi amici e artisti del territorio, Nicolas Ardino e Giuseppe Spina, che presto saranno ospiti in studio. L’appuntamento per la prossima settimana, a causa delle nuova ordinanza regionale che prevede il coprifuoco dalle 23 alle 5, rimane al lunedì, ma viene anticipato di un’ora, dalle 21 alle 22, su CiaoComo Radio. Per ascoltare tutta la musica che gira intorno, e anche di più.