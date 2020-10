El Merendero, puntata quattro – la posta del cuore

Puntata numero quattro di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellealbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, orfana dell’astrologa Gisela e della favolosa Willgella Lawson, si inaugura la favolosa posta del cuore “Roberta, casella postale aperta”, con le letterine di “Sexy obeso disperato”, innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, che gira in bici per la provincia e di Mina la cugina, infatuata di Gigi, che però ha occhi solo per la bionda e colorata Sharona.

Insieme alla ricetta della settimana, un goloso polpettone di zucca, la notizia curiosa della puntata numero quattro è quella di un ristorante – uno degli stellati più prestigiosi al mondo – in cui è stato da poco ideato un piatto a forma di coronavirus, ma per ironia della sorte ha dovuto chiudere i battenti in seguito ad un focolaio sviluppatosi tra i dipendenti. È accaduto a Chicago nel ristorante Alinea, l’unico tre stelle Michelin della città statunitense, dove gli chef avevano ideato una riproduzione visiva estremamente fedele del virus: una sfera di crema pasticcera al cocco dalle tonalità del grigio e del blu, con pepe di Szechuan e lamponi liofilizzati. Una proposta che aveva suscitato polemiche tanto che il ristorante aveva deciso di rimuovere il canapé a forma di Sars-CoV-2 dal menù. Ma il karma non aveva ancora finito di dipanarsi: dopo qualche giorno tra i dipendenti è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus e i gestori hanno deciso di chiudere il locale temporaneamente per testare tutto il personale ed evitare di contagiare i clienti.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.