Prima di tornare nell’incubo della Pandemia – qui ci sono stati picci notevoli in primavera, in particolare alla Casa di riposo, ora due casi segnalati da Ats Insubria – Dizzasco ha deciso il suo stemma. Nel fine settimana, infatti, la consultazione popolare che il giovane sindaco Aldo Riva ha indetto tra la popolazione (hanno potuto esprimere il voto anche i ragazzi dai 16 anni in sù) per dare uno stemma ufficiale al Comune, il primo della Valle d’Intelvi salendo da Argegno.

Ecco l’esito dello spoglio delle schede: lo stemma vincente, scelto dalla popolazione, è la proposta nr. 1 (72,5%). Nettamente distanziate le altre due.