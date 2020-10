Diretta con Alessandro Fermi: la nuova ordinanza regionale

Questa mattina a CiaoComo, linea diretta con il Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi per parlare delle nuove direttive previste dall’ordinanza regionale, firmata dal ministro Roberto Speranza e dal Governatore Attilio Fontana proprio questo pomeriggio, dopo l’intervento di Fermi negli studi di Viale Varese, che sarà valida fino al 13 novembre 2020.

Tra gli argomenti trattati, ovviamente, il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino prevista dall’ordinanza regionale a partire da domani, giovedì, 22 ottobre. L’autocertificazione tornerà ad essere il documento fondamentale per giustificare i propri spostamenti nelle fasce orarie interdette e solo per motivazioni di salute, lavoro o motivi di comprovata urgenza, mentre, in ogni caso, sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza coronavirus.

Confermata la scadenza per bolli auto e moto alla fine di ottobre. Nell’ordinanza, tuttavia, non si fa alcun cenno alla chiusura dei centri commerciali nel weekend, mentre restano sicuramente aperti musei, parchi e altri luoghi di carattere e interesse culturale e sociale e permane il divieto di vendere alcolici dopo le 18. Il presidente Alessandro Fermi ha risposto alle numerosissime domande del pubblico che ha seguito le dirette radio e Facebook e ha espresso la necessità di preservare le fasce più deboli della popolazione dal rischio di contagio da Covid- 19, invitando, ancora una volta, ad utilizzare sempre la mascherina, anche all’aperto (tranne in caso di attività sportiva, come il running), a mantenere le distanze e a lavarsi frequentemente e accuratamente le mani.