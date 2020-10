Lo ha anticipato oggi il presidente Fermi in diretta da noi stamane. Ora arriva anche la conferma ufficiale. La Lombardia chiude da giovedì 22 ottobre in orario serale e notturno: l’ordinanza di coprifuoco è stata firmata dal governatore Fontana e dal ministro Speranza ed è stata inviata all’Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia. E’ valida fino al 13 novembre. Il coprifuoco è previsto dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si potrà spostare solo per “comprovate esigenze lavorative”, situazioni di necessità, e motivi di salute. Esattamente quello che succedeva a marzo ed aprile durante i mesi del lockdown. Confermata dalle prime indicazioni la chiusura per i centri commerciali nel fine settimana (tranne che per le strutture alimentari)

Necessaria una autocertificazione per muoversi – In ogni caso sarà permesso il rientro a casa. Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto del 25 marzo sull’emergenza Coronavirus. La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi che a fine mese, se non cambieà il trend, potrebbero portare fino a quattromila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva. Multe fino a 3.000 euro per chi viola coprifuoco – “Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato” con il pagamento di una somma da 400 a 3mila euro. E’ quanto si legge nel testo diffuso in queste ore.

Dal presidente Fontana e dai sindaci – compreso quello di Como Landriscina – arriva in queste ore un pressante invito agli anziani Over 65:”Restate a casa più possibile. Di sera, certo, ma anche durante la giornata. Troppi spostamenti non necessari, fatevi aiutare per le esigenze quotidiane come la spesa”.

L’autocertificazuione dovrebbe essere diffusa in queste ore dalla Regione. Appena possibile vi faremo avere il link per poterla scaricare ed avere con sè in caso di necessità.