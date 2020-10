Anteprima Parolario: Mario Schiani “Un grande invito alla lettura”

Eccoci quasi pronti per godere finalmente delle manifestazioni culturali dell’anno che, in questa occasione, si riuniscono dal 23 ottobre al 1 novembre nella prestigiosa location di Villa Olmo, per mettere, anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, la cultura a disposizione di tutti. Grande è l’entusiasmo, nonostante i comprensibili timori visto il periodo, ma la voglia di portare avanti queste iniziative è davvero tanta.

Oggi incontriamo Mario Schiani: scrittore e giornalista, responsabile di Stendhal, la pagina culturale del quotidiano La Provincia di Como, con lui la “pillola” di Aspettando Parolario è dedicata alla lettura. “Un programma ricco e pieno di tanti spunti – dice Mario – che invogli le persone alla lettura”. Una lettura vista sia come rifugio per i momenti difficili sia come incoraggiamento per affrontare questo periodo inedito e complicato. “Oggi ci sono ancora più motivi del solito per venire a Parolario”, dice Mario. Indispensabile prenotarsi per tempo e osservare le regole, senza per questo lasciarsi scoraggiare.

Anche Mario Schiani sarà uno degli ospiti di Parolario; infatti è stato invitato a presentare il suo nuovo romanzo “Quel dolce nome”, Editore Giovane Holden, un libro che comincia con un mistero, ovvero chi sia l’uomo che, con riluttanza, entra in un ospedale per sottoporsi a quello che sembra un semplice intervento chirurgico; una persona che, a prima vista, possiede tutte le caratteristiche dell’uomo comune ma, dopo poche pagine, si scopre nascondere un passato inconfessabile. È questo il momento in cui si fa la conoscenza di tutta una serie di personaggi secondari molto interessanti, che hanno il compito di approfondire vari temi man mano che ci si addentra nelle loro storie e si impara a conoscerli dietro le apparenze; un libro che ci mostra come i peccati possiedano un loro suono particolare, e che parla di dignità e delle diverse forme attraverso cui questa caratteristica umana si può declinare.

L’appuntamento con Mario Schiani è previsto per domenica 25 ottobre alle ore 18.00 a Villa Olmo; con lui dialogherà Amanda Prada.

