Anche la comasca Monica Bergomi tra le più seguite influencer del cibo

La “Chiara Ferragni” della cucina è una 48enne marchigiana che si chiama Benedetta Rossi, con i suoi 3,5 milioni di follower su Instagram e una valanga di visualizzazioni sul canale YouTube Fatto in Casa da Benedetta, è la food influencer più seguita d’Italia. A confermare il primato di questa simpatica signora, titolare dell’agriturismo La Vergara in provincia di Fermo che ha imparato a cucinare dalla nonna e dalla mamma, è l’ “Osservatorio sull’Influencer Marketing” di “Buzzoole” il blog che si occupa di influencer marketing ormai diventato una costola scientifica del marketing aziendale. La bella notizia dal rapporto mensile è che tra i rising star, le stelle nascenti del settore, c’è anche la comasca Monica Bergomi con il suo blog La Luna sul Cucchiaio che conta un seguito su Instagram pari a 61,8mila follower con oltre 3.500 interazioni per post e una crescita della base follower del circa 1,2%.

“Quella per la cucina è una passione nata quando ero bambina e che oggi mi spinge ad esplorare il mondo fuori dalla dispensa, viaggiando, studiando e imparando dai grandi chef. Per poi tornare e condividerla con voi” scrive Monica sul “chi sono” del suo blog dove, ben ordinate e con fotografie da far venire l’acquolina in bocca, ci sono le sue ricette. Ma non solo, nella sezione #aproladispensaecucino ci sono una serie informazioni e consigli per valorizzare ogni alimento che tutti abbiamo in dispensa, in frigorifero o nel freezer, ricette con pochissimi ingredienti come i ravioli di ceci, gli gnocchi di pane, lo sfizioso pesto di piselli surgelati per condire la pasta o da spalmare sul pane. Senza dimenticare l’insalata di sgombro e la mousse di aquafaba al mandarino o al cioccolato , il pane fatto in casa tutti realizzati con quel che c’è in casa perchè l’antispreco è una delle missioni che la blogger si è posta insieme a quattro amiche e colleghe Cristina – Good Food Lab (ideatrice del progetto), Anna – L’Ennesimo blog di cucina, Luisa – Tacchi & Pentole e Valentina – La cucina che Vale

Monica Bergomi così come Benedetta Rossi, vengono definiti food Creator, sono nati e crescono sul web sfruttandone le potenzialità, se analizziamo, in senso più largo, l’intero settore food su Instagram allora a presidiare le classifiche per numero di follower ci sono personaggi famosi il cui successo spesso deriva dalla loro presenza in TV. Una classifica in tal senso vedrebbe in testa Chef Damiano Carrara, @chefdamianocarrara con 1,1 milioni di follower e ben 31.600 interazioni medie per post, poi Chef Alessandro Borghese, @borgheseale, Benedetta Parodi, @ziabene, Marco Bianchi, @marcobianchioff, e Simone Rugiati, @simonerugiati.

Tornando alla classifica dei food Creator stialta da “Buzzoole”, dopo Fatto in Casa di Benedetta Rossi c’è la cucina healthy di Carlotta Perego @cucinabotanica da Monza, in terza posizione, Andrea di @cucinandomelagodo, quarta Chiara Maci con @chiarainpentola e la food blogger è spesso in televisione, infine la quinta posizione della classifica è occupata da Luca Perego, in arte @_lucake_, giovanissimo pasticciere e foodblogger lecchese che nel 2018 conquistò la prima posizione tra le rising star, ovvero gli influencere al di sotto dei 100mila follower. Qui la vetta spetta a Ludovica Gargari, l’attrice che ha interpretato Livietta in “Provaci ancora prof!”, la sua passione culinaria si esprime @lulugargari.

A seguire in seconda posizione c’è Maria Giovanna Staffieri, materana de @lericettedimarygio, sul podio anche @ilprofessoredelgusto. Nicola, che sa bene come far apprezzare la sua passione per rustici, pizze e panini ricchi di ingredienti e sapori, al quarto posto Rubina Rovini @rubinarovini_official che precede di un soffio la nostra Monica Bergomi.