L’intervento degli operai è iniziato stamane alle 8. Va avanti a tutto spiano per poter concludere il prima possibile anche se difficile dire entro quando. Nessun significativo disagio alla circolazione, vedi la nostra presa diretta di poco fa. Il cantiere è stato delimitato al massimo per consentire il passaggio delle due corsie (in salita e discesa verso il viadotto anche se con qualche difficoltà per i mezzi pesanti)

Il guasto riguarda una conduttura del Teleriscaldamento. L’erogazione del calore sarà temporaneamente sospesa per le utenze dell’area Como Sole (segnatamente le vie Oltrecolle, Salita Cappuccini, Montelungo, El Alamein, Cressoni, Montegrappa). Il servizio sarà ripristinato il prima possibile.