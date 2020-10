Storie di calcio “Oltre i 90 minuti”, Francesco Fontana presenta il suo libro a Como

Una serata per parlare di calcio, ma di un calcio ribelle. Nel libro “Oltre i 90 minuti” l’autore Francesco Fontana racconta storie fuori dal comune, lontano dalle luci della ribalta e dagli eccessi milionari che vediamo ogni giorno sui giornali e in interminabili maratone tv. Giovedì 22 ottobre, ore 18.00, Fontana presenterà il libro all’Ostello Bello Lake Como di Viale Rosselli. La prenotazione è consigliata poiché i posti sono limitati.

“Oltre i 90 minuti – Storie di resistenza nel calcio” (Maori edizioni), è un libro di testimonianze ed esperienze di un calcio inclusivo e lontano da violenze, stereotipi e business. Dalle gradinate della curva ovest dello stadio di Ferrara sventola un drappo che raffigura il volto di Federico Aldrovandi. A Parigi, lo stadio del quartiere di Saint-Ouen è intitolato al medico antifascista Jean-Claude Bauer, vittima dei nazisti. A Scampia i pantaloncini li portano le ragazze. Ad Amburgo, all’interno del Millerntor-Stadion c’è un enorme striscione arcobaleno. A Varese c’è Hamdi, arrivato dall’Egitto su un barcone passando per Lampedusa, che sogna di diventare come Salah. Questi sono solo alcuni dei luoghi in cui il calcio diventa portavoce di urgenti istanze sociali e se la società intera è in continua evoluzione e aperta verso nuove realtà, il calcio deve farsene interprete e manifesto. Qui il calcio si mostra fuori dal suo sistema sportivo di riferimento: è parlato, esaltato, tifato soprattutto nei momenti in cui non è giocato. Le testimonianze e le esperienze di un calcio inclusivo e lontano da violenze e business sfidano i luoghi comuni, fanno crollare tutta la letteratura di insulti e di stereotipi, scardinano l’univoca visione maschilista – bomberista – che attanaglia non solo il mondo dello sport, ma la società nella sua interezza.

Giovedì 22 ottobre ore 18

Ostello Bello Lake Como – viale Rosselli, 9 COMO

Evento a ingresso gratuito.

I posti sono limitati e distanziati secondo dpcm.

Consigliata la prenotazione.

Chiama al 031570889 oppure scrivici su fb o ig.

Trovate il libro qui

https://tinyurl.com/yxkodjq2

oppure direttamente alla presentazione.