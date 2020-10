Uno scontro fra tre auto ha bloccato la circolazione questo pomeriggio – dopo le 14,30 – nella galleria di Cernobbio in entrambe le direzioni sulla statale Regina. Dalle prime informazioni sarebbero almeno cinque, le persone rimaste ferite. Una di loro, incastrata tra le lamiere, è stata liberata dai vigili del fuoco e portata via in condizioni serie. Ripercussioni alla circolazione in tutta la zona. Traffico bloccato per consentire ai pompieri ed al personale 118 di intervenire. Qui alcune delle foto dei vigili del fuoco. Fatto intervenire anche l’elicottero 118 per il soccorso. Sul posto anche Croce Rosso di Grandate e Cernobbio, oltre che la Croce Azzurra di Como con diversi mezzi.

