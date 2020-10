Fino al 24 ottobre il Chiostro di S. Maria delle Grazie a Gravedona ed Uniti ospita la Mostra fotografica di Michele Franciotta intitolata “Inside – L’Ospedale Moriggia Pelascini ai tempi del Covid-19”, a cura di Sara Colombini.

La mostra, organizzato da Ospedale Moriggia Pelascini e Comune di Gravedona ed Uniti, è un documento di uno dei momenti più tragici nella storia recente dell’ospedale, le 55 fotografie di Franciotta scattate intorno ad arile 2020, nel pieno dell’emergenza Covid-19, mostrano come l’ospedale di Gravedona ha cambiato volto: da riabilitazione neurologica a unità subintensiva per il Covid-19. L’emergenza è stata affrontata per più di cento giorni con lo sforzo unanime di tutti i dipendenti dell’ospedale.

