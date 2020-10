Franca Bottacin di ABIO Como: anche a distanza con i bambini

Tutti i volontari impegnati negli ospedali per l’assistenza ai ricoverati hanno sospeso l’attività e nessuno sa quanto e come sarà ripresa. Tra questi ci sono i volontari di Abio, Associazione per il bambino in ospedale. In tanti sono a turno nelle pediatrie per far giocare i bambini in degenza proulngata, far loro compagnia e affinacare i genitori, le famiglie nella vicinanza ai bimbi. Franca Bottacin, presidente Abio Como, racconta come si sono ingegnati per supplire ad una assenza fisica con fiabe registrate e giochi consegnati ai familiari. Per mantenere un legame, in attesa di ritessere la tela.

A cura di Maria Grazia Gispi di CSV Insubria – Centro di Servizio per il Volontariato di Como e Varese