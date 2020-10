Folco Orselli, un milanse a Como. Live al Nerolidio

Folco Orselli, cantautore milanese dall’anima blues, sarà il protagonista del nuovo episodio di THAT’S ME, la rassegna live di Music For Green Events dedicata alla canzone d’autore giunta al quinto anno consecutivo. Domani, mercoledì 21 ottobre (ore 21), a raccontarsi con musica e parole sul palco del Nerolidio Music Factory, sarà Orselli e, di conseguenza, Milano di cui il musicista è un instancabile esploratore. Da vedere sul sito folcoorselli.com i documentari cantati “Blues in MI”

Folco ha iniziato l’attività musicale come componente del duo Caligola che ha partecipato a Sanremo Giovani nel 1995. L’anno seguente il duo ha pubblicato per la EMI l’album Il sole che respira, sempre nel 1996 ha aperto alcuni concerti di Tina Turner e Zucchero Fornaciari.

Nel 1997 è fondatore della Compagnia dei cani scossi con la quale pubblica l’album La stirpe di Caino.Nel 2004 da solista ha pubblicato l’album La spina per Lifegate Music in cui sono forti i riferimenti alla musica blues di strada ed alla canzone d’autore; nel successivo Milanobabilonia del 2007 si aggiungono influenze funky e di musica sudamericana.

Nel 2008 ha vinto il primo premio di Musicultura, sempre nel 2008 ha dato vita con altri musicisti tra i quali Stefano Piro dei Lythium al progetto psichedelico Arm on Stage, con cui ha pubblicato un album nel 2010, Sunglasses under All Stars.

Nel 2011 ha pubblicato un nuovo lavoro Generi di conforto, seguito nel 2015 da Outside is my side

Sempre registrato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, il suo nuovo album “Blues in MI: vol. 1”, che apre un percorso musicale attraverso le periferie milanesi e a novembre arriverà la seconda parte “Blues in MI: vol.2”.

