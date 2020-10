Ecco i dati di oggi dell’emergenza sanitaria: sono 2023 i nuovi positivi in Lombardia con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,3%. Nel comasco 79 i contagi, la gran parte di loro sono ragazzi giovani come per le scorse settimane. Lieve incremento dei ricoveri in ospedale da noi, non in terapia intensiva. La situazione è seguita con attenzione. Nelle province del territorio, impennata record a Varese (245), mentre a Monza Brianza i contagi superano abbondantemente quota 100.

Foto 3 di 3





Leggi anche Nuovo DPCM e regione, tutti i chiarimenti con il presidente Fermi

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 21.726, totale complessivo: 2.538.587

i nuovi casi positivi: 2.023 (di cui 78 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 87.072 (+334), di cui 1.848 dimessi e 85.224 guariti

in terapia intensiva: 123 (+10)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.268 (+132)

i decessi, totale complessivo: 17.103 (+19)

I nuovi casi per provincia: