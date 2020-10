Conversescion 20 ottobre – Giancarlo Sabatti Fausti “Gianchi”

Con alla guida Claudia Fasola si va che è un piacere a Conversescion. Prima di tutto un pieno di news sull’andamento del contagio in Lombardia con Maria Sorbi del Giornale, poi per Ottobre il Mese della Prevenzione il dottor Alberto Pierini Responsabile Unità Chirurgia Senologica dell’Ospedale Sant’Anna di Como. Il tumore al seno l’importanza della prevenzione. In studio per la prima volta Giancarlo Sabatti Fausti il vulcanico Gianchi di Synamo Camp e tante altre cose.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/lorenzo-canali/conversescion-20102020/