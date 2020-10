Tanta voglia di allegria in questi tempi difficili e cosa c’è di più allegro del carnevale. A Schignano si tramanda da decenni uno dei carnevali più originali d’Italia che richiama ogni anno migliaia di turisti. Il grande graffito che si trova sulla facciata di una casa in frazione Retegno celebra il carnevale tutto l’anno. La foto di Daniela Arlati che ha meritato la copertina del gruppo facebook In lombardia non c’è il mare ma…regala anche ai nostri lettori una suggestione carnevalesca.

Lo schignanese Luca Passini ha realizzato il graffito l’anno scorso, lui è uno degli artigiani della Valle d’Intelvi che porta avanti le antiche tecniche della decorazione a scagliola e a graffito. Questa particolare lavorazione a graffito avviene tramite la tecnica del vecchio impasto realizzato con grassello di calce spenta stagionata, sabbiette e polvere di marmo. Vengono realizzati sia su facciate esterne che in interni. Il graffito può essere realizzato con incisione a bicolore oppure con eventuali acquarellature di diversi colori come nel caso di questo a Schignano.