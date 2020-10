Apple lancia il nuovo iPhone 12 : ecco le sue principali caratteristiche

Puntale come un orologio giunge la nuova uscita da parte di Apple, con questo iPhone 12. Immancabili si levano le prime critiche su un prodotto che sarà destinato a diventare oggetto di culto durante il prossimo imminente Natale 2020. Cercando di essere obiettivi andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali del nuovo melafonino. Appare evidente come la casa di Cupertino sia stata capace di correggere alcuni limiti e difetti che il modello 11 aveva evidenziato. Si corre ai ripari quindi con questa nuova generazione di smartphone, a partire da quella che Apple considera, la sua fascia più bassa, in termini economici. Ora, bisogna tenere in considerazione che ciò che viene considerato fascia bassa per Apple non corrisponde certo a un prezzo low cost per tutte le altre aziende che producono prodotti tecnologici come telefoni evoluti. Tuttavia ci troviamo di fronte a un prodotto che già in termini di design pone nuovi accenti sull’innovazione.

Da sempre una delle peculiari caratteristiche Apple è stata proprio questa. Puntare su un profilo piatto, per quello che era stato un grande best seller come l’iPhone 4 appare subito evidente, appena ci ritroviamo questo dispositivo tra le mani. La protezione rinforzata del vetro ad esempio, è un segnale che indica come anche Apple abbia capito dai propri errori dove mettere mano per prima cosa. Ci troviamo di fronte a un prodotto che è più piccolo, più basso e per forza di cose anche più leggero di ben 30 grammi.

Una nuova visione compact che sicuramente saprà dettare la linea per una nuova generazione di smartphone. Questo significa che anche gli utenti di Samsung e delle altre principali aziende che producono smartphone da qui in poi potranno trarre vantaggio. Ricordiamo tutti la scomodità degli apparecchi che sono stati immessi sul mercato nel corso degli ultimi quattro anni, dove abbiamo visto prodotti non certo sofisticati come quelli Asus, capaci di imporsi sul mercato per via del prezzo o della trovata che più è grande più risulta essere comodo. Un aspetto che non si ripeterà certo durante il prossimo biennio, nonostante gli smartphone risultino sempre più utilizzati per visionare video su Youtube o addirittura per vedere serie tv su Netflix.

L'uso più diffuso resta però legato fondamentalmente a due aspetti: social network e acquisizioni di informazioni e news e la videoludica di gaming e gambling. Tornando alle caratteristiche specifiche di questo nuovo iPhone 12, prevede una scheda tecnica molto più performante, rispetto al modello precedente. La diagonale di schermo ad esempio raggiunge un livello di definizione ottimale, mentre lo spazio di archiviazione, nonostante l'apparecchio sia più piccolo e leggero per dimensioni, resta invariato. Una buona notizia quindi per tutti gli irriducibili fan di Apple.