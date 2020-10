Stanze di Cinema – 16 ottobre

Ecco il podcast della puntata di Stanze di Cinema del 16 ottobre

Nella 4a puntata di Stanze di Cinema parliamo di:

Waiting for the Barbarians con un cattivissimo Johnny Depp,

Sara Paqu intervista per noi Laura Baroncini di Cinema in Sala e Gli Spietati

in Dark Mirrors scopriamo tutte le serie in uscita in Autunno,