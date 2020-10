Nuovo DPCM e regione, tutti i chiarimenti con il presidente Fermi

Questa mattina, in un appuntamento speciale, CiaoComo ha ospitato il Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, che ha chiarito alcuni punti del nuovo DPCM e dell’ordinanza della Regione Lombardia e ha risposto alle numerosissime domande degli ascoltatori, che hanno seguito con grande interesse l’intervento del Presidente.

In entrambi i provvedimenti, validi in ugual modo, si fa riferimento alla responsabilità di tutti i cittadini, degli esercenti e dei commercianti. Dalla chiusura dei locali al numero di commensali consentito per ogni tavolo, dai distanziamenti all’utilizzo della mascherina, dal limite di 30 persone per la partecipazione a ricevimenti alla sospensione di fiere e sagre. «C’é necessità di alzare di nuovo la guardia e di tornare un po’ ad alcune regole ferree – ha commentato il presidente Fermi – tutto quello che possiamo fare dobbiamo farlo nel rispetto delle regole indicate nel DPCM, per evitare un altro lockdown, che sarebbe davvero disastroso. È un discorso di responsabilità personale e sociale».

Il Presidente Fermi ha toccato anche il delicatissimo argomento scuola, ribadendo l’importanza di tenere aperte le materne, le primarie e le secondarie di primo grado, mentre per le secondarie di secondo grado sarà attivata l’alternanza tra lezioni in presenza e didattica a distanza, facendo leva sulla capacità di organizzazione e il senso di responsabilità dei ragazzi. «Per alleggerire il trasporto pubblico si é deciso di posticipare l’ingresso alle superiori alle ore 9, monitorando proprio l’alternanza tra presenza in classe e dad, in modo da avere un quadro il più possibile completo».

Ancora, si é parlato di vaccinazioni per l’influenza stagionale, che partiranno questa settimana per i soggetti fragili e gli over 65, di RSA e delle nuove disposizioni, del concorso per la scuola, che probabilmente sarà fatto slittare, degli stop nei confronti delle attività sportive di contatto dilettantistiche, su cui il dpcm e l’ordinanza regionale differiscono.