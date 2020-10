Sono 1.687 i nuovi positivi con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 %. Numeri più bassi rispetto ai giorni scorsi, ma anche perchè i tamponi eseguiti sono stati molti di meno. Quasi la metà eseguiti rispetto ai giorni scorsi.Dati più bassi in Regione ed anche da noi (31 casi) in attesa di domani, giornata forse più veritiera per verificare la situazione dell’emergenza sanitaria.

I dati di oggi:

tamponi effettuati: 14.577, totale complessivo: 2.516.861

i nuovi casi positivi: 1.687 (di cui 111 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 86.738 (+341), di cui 1.718 dimessi e 85.020 guariti

in terapia intensiva: 113 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.136 (+71)

i decessi, totale complessivo: 17.084 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 814, di cui 436 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 39;

Como: 31;

Cremona: 50;

Lecco: 36;

Lodi: 48;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 265;

Pavia: 70;

Sondrio: 17;

Varese: 206.

Dell’emergenza sanitaria abbiamo parlato anche oggi nella linea diretta con Alessandro Fermi da noi. Il presidente del consiglio regionale subissato di domande dai nostri lettori. Segui la diretta

