Confindustria Moda: seminari anticontraffazione online

dal 19 al 25 ottobre si svolgerà la 5a edizione della Settimana Anticontraffazione, promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, con un’ampia agenda di iniziative, seminari ed incontri online finalizzati ad approfondire il tema e la presentazione degli studi territoriali su impatto e diffusione del fenomeno (trovate il programma completo sul sito del Mise). L’edizione di quest’anno dedicherà un focus specifico all’industria della Moda, con due eventi che Confindustria Moda ha organizzato insieme al Mise e che si svolgeranno il 20 e 22 ottobre. In allegato trovate i programmi e, tramite il sito web del Mise, sarà possibile seguire i lavori in diretta: 20 ottobre – ore 9,30: “L’impatto della contraffazione sul settore moda: le esigenze del mondo delle imprese e la risposta delle istituzioni” – Il seminario sarà aperto da una video intervista ai Presidenti delle diverse associazioni che Confindustria Moda rappresenta, in cui sarà evidenziato l’impatto della contraffazione sullo specifico comparto manifatturiero. A seguire, sarà delineata la risposta delle istituzioni con un focus sui dati dell’attività di enforcement e sugli strumenti messi a disposizione di imprese e consumatori per tutelare i Diritti di Proprietà Industriale. E’previsto l’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, Sen. Stefano Patuanelli (qui il collegamento alla diretta). 22 ottobre – ore 15: “Tutela e valorizzazione della Proprietà Industriale nel settore moda”. Il seminario – di carattere tecnico- mira ad approfondire alcune importanti tematiche relative alla Proprietà Intellettuale di particolare interesse ed attualità per le aziende del settore moda (qui il collegamento alla diretta)