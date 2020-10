Si gioca questo pomeriggio. Azzurri in campo alle 17,30 al Porta Elisa, lo stadio di Lucca, per la gara rinviata ieri contro la formazione toscana. Salvo controindicazioni dell’ultima ora la partita si svolgerà regolarmente oggi. Il rinvio di ieri causato dalla positività di un giocatore della Lucchese ai tamponi per il Covid. I suoi compagni, subito sottoposti a controlli ed accertamenti mirati, sono risultati tutti negativi.

E dopo la gara di oggi, azzurri costretti a rinviare la sfida di mercoledì al Sinigaglia con la Pergolettese. La partita spostata dalla Lega Pro a giovedì pomeriggio sempre alle 17,30. E probabile a questo punto, come anticipato ieri, anche il rinvio della gara con la Giana Erminio di sabato sera a domenica pomeriggio sul campo di Gorgonzola.