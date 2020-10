Anteprima Parolario: Andre Di Gregorio “il Coraggio” nei libri

Fiera del Libro e Parolario, dal 23 ottobre al 1 novembre saranno insieme nella prestigiosa location di Villa Olmo, per mettere, anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, la cultura a disposizione di tutti. Grande è l’entusiasmo, nonostante i comprensibili timori visto il periodo, ma la voglia di portare avanti queste iniziative è davvero tanta. Oggi eccoci con Andrea Di Gregorio, scrittore e traduttore, ma anche editor e direttore delle collane Vernici e Contromossa della casa editrice New Press di Como. Con lui parliamo del tema di questa manifestazione, il Coraggio, tema identificato e deciso da Parolario prima che questa pandemia arrivasse a colpirci, dando al termine una valenza, purtroppo, molto attuale. Come viene trattato, il coraggio, nei libri, e dove lo possiamo trovare quando meno ce lo aspettiamo, sono due aspetti del termine che vogliamo approfondire con Andrea.

“Il coraggio non è limitato soltanto ai libri che parlano di avventura o di guerra – dice Di Gregorio – nel libro di Virginia Woolf Una stanza tutta per me, c’è il coraggio di essere donna e scrivere, opponendosi a quella che era, e in parte è ancora oggi, l’idea sulle donne colte. Anche l’ultimo libro di Veronesi, Il colibrì, è un libro che parla delle scelte controcorrente e del coraggio di rimanere immobili. Il coraggio, essendo un elemento indispensabile della vita umana, è una di quelle cose dalle quali non si può prescindere; ci vuol coraggio a fare tutto, oggi, anche ad uscire di casa”.

Ecco gli appuntamenti con Di Gregorio: sabato 24 ottobre alle 18.45 a Villa Olmo, per la Fiera del libro: “Fantasie, quasi sonate” di Massimo Birattari per la collana Contromossa della New Pess Edizioni, tre racconti che hanno per tema la musica.

Domenica 25 ottobre alle ore 11.30 per Parolario, a Villa Olmo, presentazione di CLIO – Circolo dei Lettori di Como, a cura di Maria Cristina Forgione.

Martedì 27 ottobre alla 18.30 a Villa Bernasconi, per la collana Vernici, il libro Pianerottoli alla deriva, racconti divertenti e interessanti a firma Dora Markus, pseudonimo di quattro scrittrici di Como – Simona Bennardo, Carla Negretti, Roberta Ganzetti, Marialuisa Barbera.

