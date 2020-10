“A10” il nuovo album di Andrea Nocera. Venerdì presentazione live al Nerolidio

A come Andrea (ma anche Amore, Amicizia e tante altre cose belle) 10 come le canzoni del nuovo album di Andrea Nocere, 31 anni, comasco e musicista da quando era un bambino. Cresciuto con la musica, Andrea è passato attraverso diverse esperienza, a 19 anni con tre coetanei ha partecipato alla prima edizione di X-Factor, si chiamavano 4Sound e a Morgan piaquero molto tanto da volerli nella sua squadra dove sono rimasti per diverse puntate.

Ora Andrea Nocera è docente di canto alla Nerolidio Music Factory di Como che è un po’ la sua seconda casa e, lì, presenterà venerdì 23 ottobre alle 21, il suo album “A10”. Sarà un giorno importante per lui che porterà in anteprima sul palco i 10 brani nati in diversi momenti negli ultimi cinque anni, tanto è durata la gestazione di “A10”. Un lavoro lungo nel quale Nocera ha messo tutto se stesso, scrivendo le musiche e lavorando ai testi insieme ad un gruppo di autori molto bravi. Sul palco del Nerolidio Andrea Nocera al pianoforte, sarà accompagnato da Pietro Cappelletti alla batteria, Daniele Sala al basso, Beppe Pini alla chitarra elettrica e Samir Abass ai cori.

ANDREA NOCERA: BIOGRAFIA

Nato a Como, classe 1989, Andrea nel corso degli anni ha studiato diversi strumenti musicali per soddisfare la sua fame di musica… dalla batteria al pianoforte fino alla tastiera elettronica e, ovviamente, il canto.

Nel 2009 affronta le selezioni della prima edizione di X-Factor come componente del gruppo vocale 4Sound. La band prima di sciogliersi si proporrà a Sanremo Web nel 2009 classificandosi 15esimi su centinaia di proposte, inoltre rappresenterà l’Italia in un Festival bulgaro e nel 2011 affronterà le selezioni di Sanremo con il brano Il Freddo non durerà estratto dal loro primo album S.N.U.R.

Proprio a fine del 2011 Andrea Nocera inizia un percorso da cantautore solista e contemporaneamente di autore per Warner Chappel. Nel 2014 partecipa a The Voice of Italy.

Nel 2015 inizia una collaborazione con il produttore Filadelfo Castro e firma con l’etichetta Sound Music International. Con questa nuova produzione Andrea compone circa trenta brani da cui ne vengono scelti 10 che comporranno A10, il suo primo album.