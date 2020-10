Va male ad entrambe le formazioni della Riozzese Como questa domenica di campionato. La prima squadra va sotto (0-1) a Pontelambro contro l’Orobica calcio Bergamo dopo una gara in salita: le ragazze avversarie in vantaggio nel finale di primo tempo con un tiro da fuori area di Zigic, Riozzese incapace di trovare il pareggio anche nella ripresa (video sotto). Davvero un peccato dopo la gran bella prestazione di settimana scorsa a Roma. Arrembaggio nella ripresa, ma senza esito. Le ragazze del presidente Verga incappano in una domenica no. E da domani iniziano a pensare alla prossima sfida di domenica in trsferta.

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/771258287041803

Va male anche alla formazione primavera della Riozzese: nella gara contro l’Hellas Verona incassa una sconfitta (0-1) con identico punteggio della formazione maggiore. Peccato anche per loro