La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della partita Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù di oggi alle ore 18 (Serie A2) per un caso di positività Covid-19 nel gruppo brianzolo (un componente dello staff), nell’impossibilità di effettuare il tampone di controllo al Team. La notizia del rinvio è arrivata quando il team era già sul pullman in partenza per la Toscana. Tra oggi e martedì, come da protocollo, verranno eseguiti nuovi tamponi su tutti i giocatori e lo staff in vista del match di sabato sera alle 20.30 al PalaFrancescucci di Casntate con Bernate contro la Prisma Taranto.

