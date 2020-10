Nel segno di Emanuele Manzi oggi a Moltrasio: l’edizione 2020 della Culman – organizzata da Asd Moltrasio 1913 – lo ha visto imporsi nel Vertical e nell’Half. Ennesimo sigillo stagionale anche per Ilaria Bianchi, prima donna nel Vertical, una grande protagonista. Con noi (video allegato) le fasi spettacolari della partenza stamane dalla zona a lago del paese, a ridosso dell’Hotel Imperiale.

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/360535518424342

Gli altri successi nella Skyrace son o andati a Lorenzo Beltrami ed Elisa Desco. 200 in tutto gli atleti che si sono misurati in un tortuoso saliscendi tra i sentieri del paese. Atleti al via con mascherine e distanziamento. Sul percorso (unico, tre gare differenti) oltre 140 volontari della società organizzatrice.