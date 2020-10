Il sabato notte che diventa un incubo. E costringe ancora le forze dell’ordine ed il personale 118 ad un grande lavoro. L’episodio più clamoroso – e choc alla 1,30 in via Roncoroni ad Olgiate Comasco: l’ambulanza 118 ha portato il soccorso ad un ragazzo di 14 anni che ha voluto abusare di superalcolici e si è sentito male. Ricovero al Valduce per intossicazione etilica e trattenuto in osservazione. Altri due episodi simili a Erba (ore 2,30 via Fatebenefratelli) con un pensionato di 68 anni ubriaco e alle 5 a Guanzate con protagonista una donna di 43 anni: non è stata ricoverata.

Pochi minuti prima, a Porlezza in via Osteno, aggressione e tre feriti per cause da accertare. Si tratta di ragazzi di 20 anni, nessuno in gravi condizioni. Sono stati portati al prontom soccorso a Menaggio, rilievi dei carabinieri di Menaggio. Ad Albavilla – via Brianza – auto fuori strada alle 3,30: schianto contro un cancello, feriti gli occupanti. Si tratta di ragazzi tra i 18 ed i 21 anni.Ricovero a Cantùed Erba, non sono in gravi condizioni.