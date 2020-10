Dopo aver fatto vedere le immagini dalla superficie del lago di Como (zona Carate Urio) questa mattina in diretta Facebook, ecco le belle immagini che Pescatori Como Alpha e Bibo sub Como ci hanno dato per dimostrare anche l’intervento nella sua complessità visto dal lago. Le reti abbandonate – e molto pericolose per l’ecosistema lacuale – sono state riportate in superficie in una immersione durata quasi 40 minuti.

