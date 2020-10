Hockey Como, che beffa: i Falcons lo superano a fil di sirena e resta a mani vuote

Beffa per l’Hockey Como di coach Malkov alla seconda gara casalinga (a Casate): i lariani superati a poco più di un minuto dalle fine del match e dopo aver agguantato con merito il pareggio. Una rete di Demetz lascia i lariani a mani vuote dopo un bel match. Finisce 3-4 per i Falcons di Bressanone che si portano a casa il bottino pieno. Amarezza per l’Hockey Como, a segno con Marcati nel primo tempo e poi (nel terzo) con Xamin e con il belga De Ceuster. Gara in equilibrio fino alla zampata di Demetz che ha lasciato Como senza nulla in mano. E così dopo tre giornate di campionati (Italian Hockey League), i ragazzi di Malkov ancora senza un punto.