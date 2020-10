Il successo della vostra azienda inizia con la logistica

Ormai non è più un segreto: il successo di qualsiasi azienda dipende prima di tutto da una buona organizzazione logistica. Avere un magazzino ordinato, provvisto di scaffali metallici di qualità e di sistemi di tracciamento all’avanguardia è oggi indispensabile e questo ormai è stato compreso dalla maggior parte delle aziende. Se infatti si sottovaluta il ruolo della logistica, il rischio è quello di compromettere l’immagine dell’attività e giocarsi di fatto la propria fetta di mercato. Gestire alla perfezione questo settore dell’azienda è dunque importantissimo e sono sufficienti alcune semplici accortezze per riuscire a raggiungere un grado di organizzazione ottimale.

Logistica interna: come rendere il comparto più efficiente

Per rendere la logistica interna dell’azienda più efficiente è importante prima di tutto avere un magazzino organizzato, in cui riporre tutta la merce in modo ordinato. Lo stoccaggio è infatti fondamentale per garantire il reperimento dei vari prodotti, che deve essere rapido, ma anche per monitorare le varie scorte presenti e gestire gli ordini in modo efficiente.

Scaffali metallici Ractem: adatti alle varie tipologie di carico

Un magazzino ben organizzato deve prima di tutto essere dotato di un sistema di scaffalature che sia di qualità e che consenta di stoccare la merce in sicurezza. Da questo punto di vista ormai la maggior parte delle aziende sceglie di affidarsi a Ractem, leader europeo per quanto riguarda le soluzioni di stoccaggio. Quest’azienda offre sistemi di scaffalature di ottima qualità, semplici da montare e di bassa manutenzione. Nel catalogo Ractem sono disponibili scaffali adatti a qualsiasi attività: da quelli specifici per carichi molto pesanti fino a 1.000 Kg a quelli pensati appositamente per negozi, uffici e piccoli magazzini.

Grazie all’eccellente servizio di consulenza, Ractem è il punto di riferimento per le aziende che necessitano di un sistema di scaffali per la logistica.

Mezzi per lo stoccaggio e il prelievo della merce

Una volta che il magazzino risulta organizzato al meglio con un sistema di scaffalature che consenta di gestire la merce per scomparti e di avere sempre il quadro della situazione, è necessario preoccuparsi dei mezzi per lo stoccaggio ed il prelievo dei prodotti. Naturalmente questi devono essere scelti in base all’attività che si svolge e alla tipologia della merce che si ha in magazzino.

Quello che è importante ricordare è che oggigiorno conviene investire in attrezzature all’avanguardia, che consentano di prelevare i prodotti in minor tempo ottimizzando di fatto l’intera gestione del magazzino. L’automazione in tal senso rappresenta oggi la soluzione più adeguata, soprattutto per le aziende che devono gestire grandi quantità ogni giorno.

Logistica esterna: l’efficienza dipende dal magazzino

Per quanto riguarda invece la logistica esterna, vale la pena ricordare che la sua efficienza è strettamente legata all’organizzazione del magazzino. La disponibilità della merce destinata ad essere immessa sul mercato è infatti dipendente dalla gestione degli stock e dalla loro gestione interna. Ciò significa che una volta che il magazzino risulta ottimizzato, la logistica esterna può giovare di grandi benefici senza che vengano intraprese strategie specifiche per il suo miglioramento. Possono comunque essere intrapresi degli adeguamenti agli standard di qualità, ma si tratta di un passaggio secondario.