Conversescion 16 ottobre – Lidia Falzone, Claudia Cantaluppi e Pietro Berra

E’ sempre un piacere avre Lidia Falzone a Conversescion. La nostra manager con il vizio della scrittura ci anticipa del suo nuovo romanzo in uscita a novembre e intanto ci regala un racconto inedito “Heartgate” che potrete leggere sul nostro sito a brevissimo. Sempre in tema di libri con noi anche Pietro Berra e Claudia Cantaluppi che hanno tradotto, con un laboratorio che ha coinvolto gli studenti del Teresa Ciceri, un inedito di Mary Shelley che racconta in forma di diario il suo soggiorno lariano “Mary Shelley e Frankenstein sul Lago di Como” edito da Sentiero dei Sogni. Infine con Tiziano Ramagnao del gruppo giovani dela Fai di Como invitiamo alle Giornate FAI d’Autunno

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-16102020/