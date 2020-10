Il precedente tentativo di ricordare il pacifista Moreno Locatelli, ucciso a Sarajevo da un cecchino 27 anni fa, era andato a vuoto causa maltempo. Ma gli organizzatori ci vogliono riprovare anche perchè le previsioni sono buone per domenica prossima, 18 ottobre. Dalle 15, al parco Barni, in scena “Di pace e di pane”, l’evento per ricordare Moreno nel suo paese. Sul palco i Sulutumana, organizzazione affidata anche al fratello del leader del gruppo – Angelo Galli – che chiama a raccolta amici del ragazzo ucciso nel massimo rispetto delle distanze di sicurezza e delle regole anti-covid. Ingresso libero (video allegato).

Nessuna prenotazione, ma occorre arrivare al parco in anticipo rispetto all’orario di inizio. Ci sono anche le mascherine (in vendita, ricavato destinato in beneficenza) dei Sulutumana per l’occasione che l’instancabile Angelo ha preparato per chin interverrà al pomeriggio.