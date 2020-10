Premessa necessaria. I numeri di oggi sono si impressionanti, i peggiori di sempre da quando – a febbraio – è scoppiata l’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Ma va anche detto che oggi – rispetto ad allora – il numero di tamponi eseguiti è stato dieci volte superiore. E va anche detto che i dimessi e guariti sono oltre 300. Detto tutto questo, per onestà di cronaca e di lettura dei dati, ecco cosa dice oggi il bollettino sanitario emesso da Protezione Civile e diramato poi dalla Regione

In Lombardia sono 2.419 i nuovi positivi con 30.587 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 7,9%. Boom impressionante da noi: 190 nuovi casi di positività nel comasco, numero elevatissimo. Ma anche nelle altre province il dato resto alto in queste ore come a Pavia, Monza Brianza e Varese. Impressionante il dato di Milano città ed hinterland

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 30.587, totale complessivo: 2.442.250

i nuovi casi positivi: 2.419 (di cui 191 ‘debolmente positivi’ e 21 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 84.958 (+334), di cui 1.696 dimessi e 83.262 guariti

in terapia intensiva: 71 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 834 (+108)

i decessi, totale complessivo: 17.044 (+7)

I nuovi casi per provincia: