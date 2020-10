E’ successo anche oggi. Con un camionista veneto che, incurante (o distratto ?) dei cartelli che indicano la limitazione, ha cercato di passare con il suo tir dai new yersey del viadotto dei lavatoi. Non ce l’ha fatta, come ovvio, e poi si è bloccato. Danni alle ruote posteriori e tutto bloccato. Caos, disagi, imprecazioni di chi è rimasto a lungo in coda sotto la pioggia. Fila che ha raggiunto Lora ed anche Lipomo prima di essere smaltita.

Gli operai dell’autosoccorso hanno dovuto lavorare a lungo – prima anche i pompieri in posto – per cercare di rimettere il camion in carreggiata. Per il conducente anche la multa della polizia locale per il tentativo di passare nonostante il cartello. Il traffico è andato in crisi per lunghi minuti. Come detto, i disagi maggiori sulla Oltrecolle verso Camerlata.

Ringraziamo per le foto che ci hanno spedito i nostri lettori Erik e Christian