Ultimi giorni del Garden Festival d’Autunno con il ciclamino rosa per la campagna cancro al seno

Ultimo week-end con il Garden festival d’autunno promosso da Aicg (Associazione italiana centri giardinaggio). In provincia l’iniziativa è in corso ai Garden Bedetti (via Genova,2 CANTU’), Cip Garden (via Varesina 279 COMO) e Molteni Garden (via Baraggia, 20.

Sono tante le iniziative in programma fino al 18 ottobre, dal ‘Labirinto sensoriale d’Autunno’, un percorso all’aperto che attraversa un dedalo di ballette di fieno, mais e zucche, in cui trovare angoli di conoscenza delle piante italiane ed autunnali. Un’area in cui fare attività oppure «perdersi» letteralmente in tutta sicurezza e distanziamento sociale, immergendosi tra i colori e i profumi delle piante d’Autunno oppure ancora, rilassarsi osservando e imparando a conoscere una selezione di eccellenze made in Italy.

Non mancheranno anche aiuole dimostrative e didattiche allestite con piante da giardino di questa stagione, composizioni creative dalle quali trarre ispirazione. Sarà inoltre l’occasione giusta per ricevere indicazioni dagli esperti presenti nei Garden Center sulle tecniche colturali migliori per le piante proposte.

E c’è spazio anche per la solidarietà: il Festival sostiene la campagna “Nastro Rosa AIRC” qui è il ciclamino rosa a farla da padrone: AICG ha infatti scelto nuovamente di sostenere nell’ambito del Garden Festival d’Autunno la Campagna “Nastro Rosa AIRC”. Per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto, i Centri Giardinaggio aderenti devolveranno 1 euro a sostegno della ricerca contro il cancro al seno dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.