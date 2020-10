Tre libri nel week end

Nell’imminenza di Paroalrio e la Fiera del Libro sono poche le presentazioni librarie di questo fine settimana, iniziamo da

Sabato 17 ottobre ore 15.30 a Villa Carlotta per la presentazione del volume La nerina del marchese. Sulle tracce di un fiore perduto (Edizioni l’Erta), a cura dell’autore Francesco Soletti.

Docente del corso di laurea in “Turismo, territorio e sviluppo locale” presso l’Università di Milano Bicocca; Francesco Soletti ci accompagna sulle tracce della Nerine sarniensis, un fiore di sorprendente bellezza, simile a un minuscolo giglio e scintillante come un gioiello. Tutto nasce quasi per caso da una foto d’archivio che porta le lancette del tempo in quell’eldorado botanico che è stato il Sud Africa della Compagnia delle Indie e poi trasferisce il racconto sull’isola di Guernsey, covo di corsari e contrabbandieri nel Canale della Manica. È così che la nostra nerina sbarca in Inghilterra, il Paese che ne farà quasi una mania… fiore da regine, non plus ultra del giardinaggio, oggetto di sfida tra illustri botanici nell’ottenere nuovi colori e forme. Questa galleria di personaggi culmina nel Novecento con Peter Smithers, diplomatico che usava la botanica come copertura quando si calava nei panni dell’agente segreto. Sarà lui, “la spia che amava le nerine”, a dedicare una delle sue più belle creazioni al marchese Giuseppe Roi, anch’egli figura a suo modo romanzesca. Un inseguimento lungo 350 anni, che avrà il suo lieto fine nel più spettacolare giardino botanico del Sud dell’Inghilterra.

Domenica 18 ottobre ore 16.30 alla Ubik Como Stefania Andreoli presenta la collana “Impariamo a sbagliare!” (Fabbri Editori)

Non sarebbe bello sentirsi più sicuri delle proprie capacità e vivere divertendosi, anche quando qualcosa non va come vorremmo? Una soluzione c’è: bisogna imparare a sbagliare! Le storie di Emma e di Dario aiuteranno i bambini a capire che molte persone si sentono come loro. E grazie a tanti giochi ed esercizi, scopriranno che fare errori è normale, e che anche gli sbagli possono renderci felici!

Stefania Andreoli è una psicologa, psicoterapeuta e analista. Lavora da sempre con gli adolescenti, le famiglie e la scuola, occupandosi di prevenzione, formazione, orientamento e clinica. Consulente tra gli altri per Walt Disney, Mondadori, Fabbri e De Agostini, è presidente dell’Associazione Alice Onlus di Milano. Scrive per il “Corriere della Sera”. Collabora con il Ministero dell’Interno per le politiche di contrasto alla violenza di genere

Domenica 18 ottobre ore 19.30 a L’Officina della Musica Aperitivi Letterari per Refugee Welcome presentazione di “Emigrania – I fiori del mare” raphic novel di Alessandro Cripsta , Daniele Bonaiuti (Becco Giallo edizioni), gli autori dialogano con Katia Trinca Colonel