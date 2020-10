Le immagini-choc dei vigili del fuoco di Como. Vettura nella scarpata e poi contro un albero sulla strada del Monte Piatto. Dalle prime info i due a bordo (pensionati) non hanno avuto serie ripercussioni fisiche: marito quasi indenne, la moglie con contusioni e sospetta frattura del bacino, portata in ospedale.

Cause da accertare con precisione, non escluso comunque un errore di manovra del conducente per la strada viscida in quel momento. I due tornavano verso casa da una baita di montagna in zona Monte Piatto.