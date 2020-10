Conversescion 15 ottobre – Diego Fumagalli

Oggi a Conversescion Viviana Dalla Pria ci propone una puntata quasi interamente dedicata alla Pallacanestro Cantù e per farlo ha invitato Diego Fumagalli team manager della compagine canturina. Chi meglio di Diego può parlarci da dentro la squadra e gli aneddoti sono molti. Si parla anche del progetto palazzetto e della situazione del basket italiano. Gradita telefonata anche dal supporter numero uno della Pallacanestro Cantù, Antonio Biella di acqua S.Bernardo, molto più di uno sponsor. In chiusura ospitiamo in diretta anche Christian Pini che ci parla di Giovani Costellazioni il progetto di promozione delle politiche giovanili che accomuna 19 comuni tra Lomazzo e Fino Mornasco

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-15102020/