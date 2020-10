Como: Bertoncini in Arrivo

La stagione calcistica 2020-2021 si prospetta essere interessante da molti punti di vista, anche per chi ama piazzare scommesse sulle performance delle squadre. A tal proposito, al sito di Planetwin potrete trovare informazioni riguardo uno dei più famosi bookmaker online in Italia. Vi consigliamo di darci un’occhiata per scoprire i suoi bonus e le promozioni di benvenuto disponibili agli utenti.

Tornando a noi, sembra anche che questa stagione di calciomercato stia continuando a regalare sorprese e, a volte, soddisfazioni, ai tifosi delle varie squadre italiane. Infatti, Bertoncini è da pochi giorni ufficialmente un nuovo difensore del Como.

Prima di inoltrarci nei dettagli di questo nuovo acquisto, parliamo un po’ di quella che è stata finora la carriera del difensore.

Nato in Italia, nel 1991, Bertoncini ha iniziato il suo percorso calcistico nella giovanile del Lugagnese, per poi passare al Piacenza e al Genoa. Proprio con i biancorossi, Davide Bertoncini fa il suo esordio in campionato e, da quel momento, iniziò a giocare per squadre come il Piacenza, il Frosinone, il Matera, e il Reggina, club per quale giocava prima di essere acquistato dal Como e con cui vinse il campionato di Serie C la scorsa stagione.

In termini di ruolo, Bertoncini è un difensore centrale che presenta un ottimo senso di posizione e, all’occorrenza, può anche servire da terzino destro.

Ora però, veniamo ai dettagli del contratto che lega il difensore al Como. Pochi giorni fa, il club ha ufficialmente annunciato tramite un post su Facebook che Bertoncini giocherà sicuramente nella squadra di Bancini. Il giocatore di Fiorenzuola ha infatti firmato un contratto che per due anni, fino al 2022, lo legherà al Como.

Il team di Bancini che giocherà la stagione calcistica 2020/2012 si presenta unito, e molti tifosi non vedono l’ora di assistere alle emozioni che il club promette di regalare. In particolare, riguardo il suo arrivo al Como, Davide Bertoncini ha affermato di essere davvero contento di giocare per questa squadra, anche per il fatto che si tratti di un club importante e con una storia non indifferente.

Inoltre, il difensore ha specificato di essere impaziente di iniziare, di conoscere meglio i suoi compagni di squadra e mettersi completamente a disposizione del club. Inoltre, da ciò che ha potuto vedere durante la prima giornata, Bertoncini si aspetta di vedere un team unito, tosto, e che regalerà un bel campionato ai suoi tifosi.

Per quanto riguarda la prima performance del Como, avvenuta sabato 3 ottobre in casa a Meda contro la Pistoiese, senza la presenza dei tifosi, non si può dire che la squadra abbia deluso le aspettative. Il Como ha infatti portato a casa una vittoria per 1-0 che promette bene per la stagione calcistica che sta iniziando in questo periodo. Il gol della vittoria è stato segnato da Gabrielloni, che conta così la sua seconda rete dopo quella contro il Renate.

Al momento, il Como si trova primo, a pari merito con la Juventus U23, e non ci resta che aspettare e vedere come questa squadra giocherà il suo campionato.