Teatro San Teodoro, un weekend tra risate, voci e sinfonie

È un weekend davvero ricco quello che si prepara al Teatro San Teodoro di via Corbetta 7 a Cantù. Sono infatti tre gli appuntamenti in programma da venerdì 16 a domenica 18 ottobre: tutti si svolgeranno in doppia replica con due orari distinti, per consentire al pubblico di accedere al teatro in tutta sicurezza e nel pieno rispetto della normativa per contenere il contagio da Covid-19.

VENERDÌ 16 OTTOBRE – ORE 21 e 22.30

COMEDYFICIO #1 (Stagione Comedyficio)

di e con Alessio Parenti

Torna la nona stagione di comicità che negli anni ha sfornato talenti televisivi, evolvendosi da Cabarettificio a Comedyficio. Un vero e proprio laboratorio artigianale, in cui comici noti e meno noti salgono sul palco armati dei loro strumenti del mestiere per avvitare e piallare trovate comiche, arrivando a regalare due show in uno. In questa nuova stagione, che parte questo weekend, si darà ancora più spazio alla sperimentazione, saranno presentati nuovi talenti, si aggiungerà la poesia e anche un tocco d’arte.

SABATO 17 OTTOBRE – ORE 19 e 20.30

A TE, ANIMA DELL’UNIVERSO (Inaugurazione Stagione Sinfonica)

Mozart Sinfonia in sol minore KV 550

La musica ha riempito i silenzi, ha consolato le distanze incolmabili e ha fatto dialogare le persone da lontano, ha cucito un filo sottile di casa in casa, in cori commossi dalle finestre. La musica ha fatto compagnia nelle solitudini e nelle riscosse di attivismo domestico, si è ripresa il suo tempo. La lentezza ha riallineato le percezioni e la musica ha dettato i tempi della comprensione, ha regalato l’occasione di un ascolto esponenziale che mai era stato possibile prima.

Un’ apertura rivolta quindi all’anima dell’universo che in una celebre cantata di Mozart è il Sole, ma che nel linguaggio simbolico mozartiano è la musica stessa. Di Mozart l’orchestra, collocata nel cuore del teatro, proporrà la Sinfonia KV 550 in sol minore, con temi che hanno conquistato la sensibilità collettiva.

DOMENICA 18 OTTOBRE – 2 REPLICHE: ORE 15 (SOLD OUT) e ORE 17

VOCI (Stagione Teatro ragazzi) per bambini dai 3 anni

Spettacolo vincitore di Festebà 2011

Spettacolo vincitore di Piccoli Palchi ERT Friuli Venezia Giulia 2012

di e con Claudio Milani

In questa storia, che completa il cartellone di questo weekend, c’è una Principessa buona che nutre il suo bambino con il pane e con le favole, e una Principessa cattiva, che se lo vuole mangiare. Il bambino si chiama Pietro e ha una voce magica, ma la tiene chiusa in fondo alla gola. Sarà grazie all’incontro con il bambino di carta, il bambino blu, e all’insegnamento di un padre speciale, che Pietro troverà il coraggio di salvarsi dal pericolo e crescere, cantando al mondo la sua canzone. Una magica e toccante storia che insegna ai bambini, e ricorda agli adulti, l’importanza di affrontare la vita superando gli ostacoli e accettandone i doni, esprimendo, con coraggio e senza pregiudizi, la voce che ognuno ha nel cuore.

La biglietteria del Teatro San Teodoro, situata in via Corbetta 7 a Cantù, è aperta il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20, il venerdì dalle 10 alle 13. Per info scrivere a biglietti@teatrosanteodoro.it o contattare il numero 3382170275.