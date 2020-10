Rosa Sciocchin’ – Chiara Bedetti e Welcome Refugees Como

Conoscete la realtà di Welcome Refugees Italia? Sapete quanto è importante oggi raccontare l’esperienza di migrazione e di accoglienza? Nelle storie di chi arriva e di accoglie troviamo parole di dolore e di speranza, parole per conoscerci e ri-conoscerci l’un l’altro, per descrivere la gioia e la fatica dell’incontro, parole che ci aiutano a capire la Storia che stiamo attraversando.

Quarta puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa quarta puntata, Alessia e Dalila ospitano Chiara Bedetti di Refugees Welcome Italia – Como, che racconta la realtà dell’associazione e presenta il primo appuntamento post Covid 19 degli Aperitivi Letterari. Domenica 18 ottobre, infatti, all’Officina della Musica di via Giulini 14 a Como per presentare un libro speciale, una grafic novel che nasce dall’esperienza di una ospitalità di Refugees a Milano. Emigrania, realizzato da Daniele Bonaiuti (testi) e Alessandro Cripsta (illustrazioni), racconta la storia di Moussa, un ragazzo ivoriano, attraverso i racconti di Daniele e sua moglie che lo hanno ospitato nella loro casa a Milano. Ospiti della serata, moderata dalla giornalista Katia Trinca Colonel, saranno Daniele Bonaiuti e Alessandro Cripsta, autori di Emigrania e Kossi A Komla-Ebri, scrittore migrante.

La presentazione del libro sarà introdotta da un apericena con menu africano:

– scirò e alluccia (Eritrea)

– crena di mais e avocado (Repubblica del Congo)

– insalata nigeriana (Nigeria)

– riso africano

Inizio ore 19.30, entrata con apericena a 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 ottobre.

Per prenotazioni e informazioni scrivere a: como@refugees-welcome.it.

Una bella playlist, quella di questa puntata, composta a sei mani: Chiara Bedetti ha scelto Ghali con Cara Italia e Brunori Sas con L’uomo nero, Dalila ha optato per Emma & Gianni Bismark con C’hai ragione tu e Marvin Gaye & Tammi Terrell con Ain’t no mountain enough, mentre Alessia ha dedicato all’ospite Il Conforto di Tiziano Ferro & Carmen Consoli e il nuovo singolo Appesi alla Luna degli Zen Circus.